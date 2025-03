ASUS Zenbook 14 OLED al minimo storico su Amazon: tanta potenza in poco più di un chilo

Per chi è alla ricerca di un notebook di qualità, ideale per l'uso in mobilità, la scelta giusta in questo momento è rappresentata dall'eccellente ASUS Zenbook 14 OLED, ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico con l'offerta in corso su Amazon, con una delle configurazioni più potenti e interessanti.

Il modello, dotato di processore Intel Core Ultra 7 e display OLED da 14 pollici, viene proposto con un prezzo scontato di 1.169 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

l notebook, che pesa appena 1,2 chilogrammi, è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

ASUS Zenbook 14 OLED: leggerezza e potenza per un notebook premium

La versione in offerta di ASUS Zenbook 14 OLED è dotata di un display da 14 pollici di diagonale con pannello OLED, risoluzione 3K e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del notebook c'è il processore Intel Core Ultra 7 155H, in grado di abbinare potenza e tanta efficienza.

Il processore, dotato di grafica integrata Intel Arc Graphics, è supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. C'è spazio anche per una tastiera retroilluminata con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11.

La scocca è realizzata in metallo e il portatile pesa appena 1,2 chilogrammi, risultando facile da trasportare e utilizzare in mobilità (anche grazie a un'autonomia elevata).

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare ASUS Zenbook 14 OLED (nella versione UX405MA) con un prezzo scontato di 1.169 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per la variante descritta.

L'acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

L'offerta è disponibile premendo sul box riportato qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon.