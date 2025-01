Aumenta lo spazio del tuo smartphone iOS o Android con meno di 20 euro

La chiavetta USB di EOZNOE è un prodotto che serve per semplificare il trasferimento e l’archiviazione di file tra dispositivi; è ora disponibile su Amazon al prezzo di 19,99 euro, con spese di spedizione incluse.

Compatibile con un’ampia gamma di dispositivi (iOS e Android, PC Windows e Mac) è una soluzione versatile e conveniente per chi desidera spazio aggiuntivo per salvare foto, video e documenti.

Chiavetta USB per smartphone: mai più senza

Questa chiavetta USB supporta iPhone, Android, iPad, Mac, PC e tablet grazie alla sua compatibilità OTG (On-The-Go). Di fatto, ti basterà connetterla direttamente al tuo smartphone o tablet per trasferire rapidamente file, senza bisogno di cavi o adattatori.

A differenza di molte altre chiavette, il prodotto di EOZNOE non richiede l’installazione di app aggiuntive per funzionare con dispositivi iPhone. La colleghi al device e iniziare subito a trasferire file, rendendo l’uso rapido e semplice.

L'unità è dotata di porte USB-A, iPhone e USB-C (viene fornita con un adattatore Type-C autonomo), che ti consente di connetterti a una varietà di dispositivi.

Con 128GB di spazio, la chiavetta ti offre una capacità sufficiente per archiviare migliaia di foto, ore di video o una grande quantità di documenti e file multimediali. È perfetta per chi ha bisogno di liberare spazio su dispositivi mobili o creare backup rapidi.

È piccolissima e portatile, così la puoi avere sempre con te; è perfetta per chi è sempre in movimento e necessita di una soluzione di archiviazione che stia bene anche in tasca. La funzionalità plug-and-play elimina la necessità di configurazioni complicate.

Progettata per salvare rapidamente foto e video, la chiavetta di EOZNOE è un’ottima scelta per fotografi, videomaker o chi desidera salvare i propri ricordi in modo sicuro e organizzato.

Con un costo di soli 19,99 euro, questa chiavetta USB offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Le spese di spedizione incluse rendono l’offerta ancora più conveniente.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato; la spedizione risulterà gratuita e celere, anche in meno di 24 o 48 ore dall’ordine con il servizio di Prime.