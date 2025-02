Bellissima Imetec: asciugacapelli professionale su Amazon in mega sconto

Su Amazon è attivo un affare per la cura personale dei propri capelli: l'asciugacapelli professionale Bellissima Imetec, con tecnologia in Ceramica e Olio di Argan e potenza da 2300W, è disponibile a soli 56,99 euro invece di 99,90. Il prezzo include la spedizione Prime: inoltre, al checkout puoi attivare un pagamento rateizzato in 3 soluzioni da 19 euro al mese.

Bellissima Imetec: styling perfetto come dal parrucchiere

Imetec Bellissima Ceramic e Argan Oil è un asciugacapelli di qualità professionale che potrà garantirti una chioma setosa, luminosa e senza effetto crespo. Il merito va dato proprio alla tecnologia Ceramic e Argan Oil pensata per diffondere il calore in maniera uniforme e delicata, così da rispettare la fibra capillare lasciando i capelli morbidi e brillanti.

Il potente motore AC da 2300W ti permetterà di asciugare il tutto più velocemente con un styling che dura più a lungo. Grazie alla tecnologia a ioni, infatti, potrai combattere l'effetto crespo mantenendo i capelli idratati. Inoltre, con 3 temperature e 2 velocità differenti potrai personalizzare l'effetto dell'asciugatura in base alle tue esigenze e preferenze. Con il colpo di aria fredda, infine, fisserai la piega in modo impeccabile.

All'interno della confezione, oltre all'asciugacapelli, troverai due bocchette professionali per acconciature precise e totalmente personalizzabili: presente anche un diffusore ideale per regalarti ricci elastici e voluminosi. Il cavo da 3 metri, infine, ti offre quella libertà di movimento che cerchi per asciugare i capelli e darti l'acconciatura che preferisci con la massima comodità.

Imetec Bellissima Ceramic e Argan Oil è un investimento che vale la pena fare per avere un asciugacapelli di qualità professionale che ti aiuti a ottenere lo styling che vuoi senza rivolgerti troppo spesso ad un parrucchiere. Facile da usare, veloce, potente e super accessoriato, è l'acquisto giusto per te: acquistalo adesso a soli 56,99 euro invece di 99,99, con la possibilità di attivare il pagamento in 3 rate.