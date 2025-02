Cassa bluetooth con telecomando: fino a 9 ore di batteria e prezzo bassissimo su Amazon

La cassa bluetooth portatile del marchio Overmax è protagonista oggi di una bella offerta su Amazon. Puoi risparmiare infatti il 22% rispetto al prezzo di listino, il che significa pagarla soltanto 24,99 euro. Grazie al prezzo basso, la cassa sta andando rapidamente a ruba, per cui ti consigliamo di sbrigarti nel concludere l'acquisto prima che vada in esaurimento.

Cassa bluetooth portatile Overmax: potente, versatile e senza limiti

La cassa Overmax Soundbeat è dotata di 3 altoparlanti di alta qualità, tra cui un subwoofer da 3 pollici e due da 2 pollici, per una potenza complessiva di 15W RMS con bassi profondi e un suono nitido. Grazie al sistema bass reflex integrato, la cassa esalta ancora di più le frequenze basse per un'esperienza sonora avvolgente perfetta per ogni genere di musica.

Grazie alla connettività bluetooth potrai ascoltare la tua musica preferita da smartphone, tablet o PC senza il bisogno di cavi. Puoi anche sfruttare la porta USB o lo slot per microSD per riprodurre file MP3 salvati per trasformare l'altoparlante in una sorta di lettore musicale autonomo. L'ingresso AUX con jack da 3,5mm, invece, è perfetto per collegare qualsiasi sorgente audio esterna.

Non finisce qui: la Overmax Soundbeat include persino una radio FM integrata con sintonizzazione automatica e funzione di memorizzazione delle stazioni preferite. Dal display LED potrai controllare facilmente tutte le impostazioni, mentre il telecomando incluso ti aiuterà ad avere una gestione della musica ancora più comoda.

Chiudiamo con un altro dato fondamentale: la batteria integrata ti garantirà fino a 9 ore di autonomia, rendendola ideale anche per feste all'aperto, viaggi, picnic e per goderti la tua musica facilmente e senza la necessità di collegarla alla corrente elettrica. Potente, versatile e ricca di funzioni: la cassa bluetooth Overmax Soundbeat è la scelta perfetta, specie a questo incredibile prezzo. Acquistala a soli 24,99 euro su Amazon e risparmia il 22%.