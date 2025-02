Con l’AirTag di Apple non perderai più nulla: costa poco ma è un gadget indispensabile

L’AirTag di Apple è il localizzatore Bluetooth pensato per chi vuole tenere traccia di oggetti importanti come chiavi, portafogli, zaini e valigie. Grazie all’integrazione con l’ecosistema Apple e alla tecnologia Dov’è, permette di ritrovare rapidamente gli oggetti smarriti con precisione millimetrica. Oggi su Amazon è in offerta a tempo limitato con il 26% di sconto, e il suo costo complessivo scende a soli 29,00€; ricordati che l’IVA è inclusa nel prezzo finale.

Apple AirTag: il localizzatore perfetto per non perdere mai più nulla, ora in offerta

L’AirTag di Apple si collega in pochi secondi all’iPhone tramite Bluetooth e l’app Dov’è, così potrai rintracciare gli oggetti smarriti in tempo reale. Se il gadget perso si trova nelle vicinanze, è possibile far emettere un suono al tracker per ritrovarlo rapidamente.

Inoltre, grazie alla tecnologia Ultra Wideband e al chip U1, gli iPhone compatibili offrono una funzione di localizzazione precisa, che guiderà l’utente direttamente verso l’AirTag con indicazioni visive e tattili.

Se l’oggetto si trova lontano invece, l’AirTag sfrutta la rete globale di milioni di dispositivi Apple per inviare la sua posizione in forma anonima e crittografata. Questo significa che, anche se perdi il tuo zaino in un’altra città, potrai comunque ricevere aggiornamenti sulla sua posizione direttamente nell’app preposta.

Esteticamente poi, l’AirTag ha un design davvero minimal, in puro stile Apple e in più è leggero e resistente all’acqua (IP67), perfetto per essere attaccato a qualsiasi oggetto. Noi consigliamo sempre di utilizzarlo con una cover protettiva così magari lo puoi anche attaccare al tuo portachiavi, o perché no, lo puoi inserire nel tuo portafogli. Le possibilità sono veramente infinite. La batteria è sostituibile e offre un’autonomia di circa un anno.

Considera poi che i dati di localizzazione sono anonimi e criptati, e solo il proprietario può visualizzare la posizione del tracker. Inoltre, se un AirTag sconosciuto si muove con te per un certo periodo, il tuo telefono ti avviserà automaticamente per evitare utilizzi impropri.

Il tracker GPS di Apple è la soluzione perfetta per chi vuole evitare di perdere oggetti importanti e avere sempre il controllo sulle proprie cose. Facile da configurare, preciso e sicuro, è un accessorio essenziale per gli utenti possessori di dispositivi della mela. Corri ad acquistarlo a soli 29,00€, con uno sconto del 26%.