Costa pochissimo questo trapano avvitatore a batteria con punte incluse

Il fai-da-te è diventato non solo un hobby, ma anche una vera e propria necessità quotidiana, perché spesso bisogna intervenire in modo tempestivo. Proprio per questo motivo è importante avere a disposizione gli strumenti giusti può fare la differenza tra un lavoro ben fatto e uno frustrante e/o che potrebbe creare nuovi problemi in futuro. Tra i protagonisti indispensabili nella cassetta degli attrezzi c'è il trapano avvitatore a batteria, e quello di DEKO PRO oggi costa pochissimo su Amazon: grazie all'offerta a tempo di Amazon, il prezzo crolla a 23,14€, spedizione compresa.

Il trapano avvitatore da avere in ogni casa: compatto, potente ed economico

Questo trapano cattura lo sguardo con il suo design compatto e la scelta cromatica per la scocca posteriore (grigio/nero/blu), caratteristiche che lo rendono facilmente riconoscibile tra gli altri attrezzi. Ovviamente, la vera sorpresa arriva quando lo si mette alla prova. Leggerissimo, con un peso netto di soli 1,65 libbre, il DEKO PRO è maneggevole e facile da usare anche con una sola mano. Questo lo rende adatto a chiunque debba affrontare piccoli lavori domestici in autonomia e sicurezza.

La sua potenza, nonostante le dimensioni contenute, convince. Alimentato da una batteria da 8V ricaricabile tramite un comodo cavo USB-C (in dotazione), garantisce buone performance: è ideale per forare legno e plastica, ma è bene sottolineare che non è adatto a materiali duri come calcestruzzo o muratura. L’efficacia nell’avvitare e svitare viti lo rende comodo per montaggi, riparazioni e assemblaggi vari, rendendo ogni lavoro più semplice e veloce.

Altra caratteristica interessante di questo modello è la velocità variabile: la velocità massima a vuoto raggiunge gli 800 giri al minuto, regolabile in base alla pressione sul grilletto. In più, il trapano si arresta istantaneamente quando il grilletto viene rilasciato, garantendo maggiore controllo e sicurezza. Non manca poi l'interruttore avanti/indietro, che consente di cambiare direzione facilmente, funzione utile sia per inserire che per rimuovere viti, ma che funge anche da sistema di blocco per evitare accensioni accidentali.

Il dispositivo è munito anche di una luce LED, utile per quando si lavora in spazi poco illuminati, un dettaglio non da poco durante interventi sotto mobili o in angoli bui. Ricca, infine, la dotazione del kit: oltre al trapano cordless e al cavo di ricarica, sono inclusi diversi accessori, tra cui punte da trapano, punte di fissaggio e anche una piccola livella. Ordinalo subito su Amazon in offerta a 23,14€.