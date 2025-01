Cucina piatti sfiziosi e sani con la friggitrice ad aria, a meno di 90€ con gli sconti di Amazon

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico di nuova generazione avente capacità di 5,5 litri, è disponibile su Amazon al prezzo di 89,99 euro, grazie a un coupon di 10 euro e uno sconto del 29%.

Il modello di COSORI che ti proponiamo dispone di un design moderno, consente di avere prestazioni elevate e ha anche grande capienza, ed è perfetto per chi vuole gustare piatti deliziosi con meno olio e più salute.

Cottura sana con l’85% in meno di olio con la friggitrice ad aria di COSORI

Grazie alla tecnologia ad aria calda, la friggitrice di COSORI permette di cucinare con l’85% in meno di olio rispetto ai metodi tradizionali, mantenendo i cibi croccanti e gustosi. È ideale per preparare patatine, carne, pesce, verdure e dolci in modo più sano senza rinunciare al sapore.

La capacità di 5,5 litri la rende congeniale per preparare porzioni abbondanti, adatte a famiglie numerose o cene con amici. Il cestello antiaderente è facile da estrarre e da pulire, garantendo praticità in ogni utilizzo.

Con 13 programmi preimpostati, puoi cucinare con facilità una vasta gamma di piatti, da fritti a dolci, passando per arrosti e grigliate. Basta selezionare la funzione desiderata tramite il display digitale touch e lasciare che la friggitrice faccia il resto.

La regolazione della temperatura tra 75 e 205°C e la potenza di 1700W rendono questa friggitrice fino al 50% più veloce del forno tradizionale. È perfetta per chi ha poco tempo e vuole risultati rapidi e impeccabili.

Non di meno, viene fornita con 100 ricette italiane, offrendoti ispirazione per ogni pasto. Dalle ricette più semplici a quelle più elaborate, troverai sempre un’opzione che soddisfa il tuo palato.

Grazie al suo design elegante, si adatta a qualsiasi cucina; dispone di un cestello antiaderente e removibile così da effettuare sempre una pulizia semplice e veloce.

Con un costo irrisorio di 89,99 euro, grazie al coupon di 10€ e lo sconto del 29%, la friggitrice ad aria di COSORI offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con Amazon Prime potrai beneficiare della consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.