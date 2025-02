Echo Dot: lo speaker intelligente è in offerta su Amazon con un prezzo ottimo

La nuova generazione di Echo Dot è protagonista di un'ottima offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 44,99 euro, con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni e anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili.

Si tratta di un'occasione da cogliere al volo per acquistare l'ultima versione dell'altoparlante intelligente di Amazon che consente di ascoltare musica e podcast, con un audio di ottima qualità (e un deciso salto in avanti rispetto alla generazione precedente) oltre che di utilizzare Alexa. Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. La promo è valida solo per un breve periodo.

Echo Dot: il nuovo modello è in sconto su Amazon

L'ultimo modello di Echo Dot rappresenta un netto salto di qualità per lo speaker intelligente di Amazon, dispositivo in grado di diventare il fulcro della smart home, permettendo di interagire con Alexa oltre che di sfruttare tantissime funzioni aggiuntive, dall'ascolto di musica e podcast alla possibilità di interagire e gestire i dispositivi Fire TV.

Il rapporto qualità/prezzo è ottimo, anche in considerazione dei miglioramenti introdotti dalla nuova generazione che ha reso Echo Dot ancora più completo, facile da usare e in grado di offrire un'esperienza d'ascolto di fascia superiore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Echo Dot con un prezzo scontato di 44,99 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali.

La promo è valida per tre colorazioni (antracite, blu notte e bianco ghiaccio). Sono disponibili anche dei bundle con le lampadine Philips Hue White e le prese smart Tapo, per arricchire l'ecosistema smart di casa con una spesa ridotta.