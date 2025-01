Elimina i cavi e rendi smart la tua macchina con l’adattatore per CarPlay e Android Auto: doppio sconto su Amazon

L’adattatore MSXTTLY è un prodotto wireless 2-in-1, disponibile su Amazon al prezzo di 43,21 euro, grazie a un coupon del 35% e un ulteriore sconto del 5%; è il dispositivo perfetto per trasformare la tua macchina in un prodotto smart di nuova generazione. Con funzionalità avanzate e un design compatto, questo gadget consente di convertire la connessione cablata CarPlay o Android Auto in una wireless, garantendo così maggior libertà e praticità.

Connessione wireless per un’esperienza senza cavi con l’adattatore MSXTTLY

L’adattatore MSXTTLY elimina la necessità di collegare il telefono con cavi, trasformando i sistemi CarPlay e Android Auto cablati in soluzioni completamente wireless. È compatibile con le ultime iterazioni di iOS e Android, e offre così un’ampia compatibilità con la maggior parte dei device moderni.

Grazie alla connessione rapida e stabile, puoi accedere alle tue app preferite, alla navigazione GPS, alla musica in streaming e alle chiamate vocali senza interruzioni. Tutto questo senza dover armeggiare con i cavi, rendendo l’esperienza di guida più comoda e sicura.

Con un design mini e discreto, il dispositivo non occupa spazio e si integra facilmente in qualsiasi abitacolo. L’installazione è plug & play, visto che richiede solo pochi secondi per il collegamento. Basta inserire l’adattatore nella porta USB del sistema di infotainment della tua auto, e sei pronto a partire.

Come detto in calce, supporta sia CarPlay che Android Auto, ed è ideale per famiglie o automobilisti che utilizzano smartphone con sistemi operativi differenti. La versatilità è uno dei suoi punti di forza: è compatibile con un’ampia gamma di marche e modelli di auto dotati di sistemi di infotainment CarPlay o Android Auto.

A soli 43,21 euro, spese di spedizione comprese, questo adattatore è un prodotto che non può mancare nella tua macchina. Acquistalo oggi con il doppio sconto su Amazon.