Igiene e freschezza per materassi e tessuti: Hoover Ultra Vortex, efficace contro acari e batteri, ora scontato del 12%

Se desideri eliminare per sempre acari, batteri e allergeni dai tuoi materassi, divani e tessuti in modo efficace e anche abbastanza celere, il battimaterasso Hoover Ultra Vortex è la soluzione perfetta per le tue necessità. Grazie allo sconto del 12%, lo trovi ora su Amazon a soli 82,82€. Un’occasione imperdibile per migliorare l'igiene della tua casa e ridurre il rischio di allergie.

Protezione totale contro acari e allergeni con il prodotto di Hoover

Gli acari della polvere sono una delle principali cause di allergie respiratorie e problemi di pelle. Questo battimaterasso utilizza una luce UV-C potente, che neutralizza fino al 99,9% di batteri, virus e acari, impedendone la proliferazione. È particolarmente utile per chi soffre di asma, riniti allergiche o sensibilità alla polvere, garantendo un ambiente più sano e pulito.

Il motore da 500W offre un'aspirazione potente e un sistema ciclonico che raccoglie anche le particelle più microscopiche. Inoltre, il rullo battente è progettato per sollevare e catturare lo sporco più ostinato dai tessuti, assicurando una pulizia profonda ed efficace su materassi, cuscini, divani e tappeti.

Questo battimaterasso offre tre funzioni in un unico dispositivo, per una pulizia personalizzata:

aspirazione ciclonica per raccogliere polvere, detriti e allergeni dai tessuti;

battente per scuotere e sollevare sporco e acari annidati in profondità;

sterilizzazione UV-C per eliminare germi, batteri e acari senza l’uso di prodotti chimici.

Il serbatoio da 0,3L è facile da svuotare e lavare, mentre il design ergonomico rende il dispositivo leggero e maneggevole. È pratico da riporre anche in uno stanzino o nell’armadio, perfetto anche per chi ha poco spazio a disposizione.

Grazie al 12% di sconto, Hoover Ultra Vortex è ora disponibile su Amazon a soli 82,82€. Investire in un battimaterasso di qualità significa proteggere la tua salute e quella della tua famiglia. Compralo subito, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del dispositivo.