iPhone 16 da 128 GB: chip A18, 5G e autonomia di un giorno, ora con il 20% di sconto

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon: se stai pensando di cambiare smartphone e vuoi il massimo in termini di prestazioni, design e affidabilità, il nuovo iPhone 16 da 128 GB nella splendida colorazione “blu oltremare” è oggi una delle proposte più interessanti sul mercato. Su Amazon è disponibile a soli 779,00€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino, un’occasione che non capita spesso per un modello così recente e ambito.

iPhone 16 da 128 GB in offerta su Amazon: tuo a soli 779,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese

Questo iPhone integra il nuovo chip A18, progettato per garantire performance elevate in ogni ambito. L’apertura delle app è istantanea, il multitasking scorre fluido e anche le operazioni più complesse, come l’editing video o il gaming, si svolgono senza rallentamenti.

Il supporto al 5G assicura inoltre connessioni rapidissime in mobilità, ideali per streaming ad alta risoluzione, videoconferenze e upload di contenuti.

Il sistema fotografico è stato ulteriormente perfezionato. L’iPhone 16 sfrutta un sistema intelligente di controllo della fotocamera, che adatta in tempo reale le impostazioni per ottenere lo scatto migliore, anche in condizioni di luce difficili. La qualità video raggiunge livelli cinematografici, con riprese in 4K HDR a 60 fps e stabilizzazione avanzata, perfette per chi ama raccontare storie con lo smartphone.

L’autonomia è uno degli aspetti su cui Apple ha puntato di più in questa generazione. Grazie all’efficienza del chip e a una batteria ottimizzata, puoi affrontare una giornata intera di utilizzo intenso senza dover ricaricare. Il tutto racchiuso in un design raffinato e resistente, con materiali premium e una scocca che mantiene l’equilibrio perfetto tra eleganza e solidità.

Con un prezzo di soli 779,00€ su Amazon, questo modello da 128 GB in colorazione “blu oltremare” diventa un acquisto davvero vantaggioso per chi cerca un iPhone potente, aggiornato e duraturo, con un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie allo sconto del 20%.