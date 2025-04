La friggitrice ad aria giusta per 6 persone? Questa Moulinex è in super offerta: 40% di sconto da non lasciarsi scappare

Chi desidera una cucina più leggera senza rinunciare al gusto, trova nella Moulinex Easy Fry Max EZ2458 una soluzione pratica e potente. In vendita su Amazon a soli 89,99 euro grazie allo sconto del 40%, questa friggitrice ad aria da 5 litri è pensata per famiglie fino a sei persone e offre un’esperienza di cottura versatile, veloce e semplice.

Moulinex Easy Fry Max: la friggitrice ad aria da 5 litri è in sconto del 40% su Amazon, la paghi solo 89,99€

Dotata di una potenza da 1500 W e di 10 programmi di cottura preimpostati, consente di preparare patatine croccanti, pollo, verdure e molte altre ricette senza olio o con pochissimo condimento. La cottura ad aria calda circolante ad alta velocità garantisce un risultato uniforme e gustoso, riducendo notevolmente i grassi rispetto alle friggitrici tradizionali. Il tutto con la praticità di un touchscreen digitale che semplifica l’interazione.

La capacità di 5 litri, equivalente a circa 1 kg di alimenti, è adatta a soddisfare le esigenze quotidiane di una famiglia numerosa o di chi ama cucinare più porzioni in una volta sola. Il cestello antiaderente è facilmente rimovibile e lavabile in lavastoviglie, un dettaglio che riduce il tempo da dedicare alla pulizia.

Dal punto di vista del design, la Easy Fry Max si presenta con una linea compatta ed elegante, facilmente integrabile in qualsiasi cucina. Il pannello di controllo a sfioramento rende l’utilizzo intuitivo, anche per chi è alle prime armi con la cucina ad aria. È inoltre presente una funzione di autospegnimento per una maggiore sicurezza durante l’uso.

Grazie allo sconto del 40%, la Moulinex Easy Fry Max scende a 89,99 euro, un’occasione da non perdere per chi desidera cucinare in modo più sano senza rinunciare alla praticità. IVA e spedizione sono incluse, rendendo l’acquisto su Amazon ancora più conveniente. Una scelta ideale per chi vuole portare in tavola piatti gustosi e leggeri, ogni giorno.