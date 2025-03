Massima produttività e zero dolori con il mouse verticale di Logitech, oggi scontato del 33% su Amazon

L'ergonomia è un elemento fondamentale per le periferiche per PC e Mac, visto che migliora il comfort e di conseguenza anche la produttività quotidiana. In questo contesto si inserisce perfettamente il Logitech Lift, un mouse verticale wireless pensato per chi trascorre molte ore davanti al computer, offrendo un design studiato per ridurre l'affaticamento della mano e del polso. La sua forma verticale è certamente insolita, ma una volta provato, è difficile tornare indietro. Oggi lo puoi acquistare a 54,99€ su Amazon approfittando dello sconto del 33%, e la spedizione è compresa nel prezzo se ti abboni a Prime.

Addio dolori a polso con il mouse verticale di Logitech

L'aspetto più interessante di questo mouse è, come anticipato poco sopra, il suo design ergonomico verticale, progettato specificamente per adattarsi alla posizione naturale della mano. Questa forma aiuta infatti a ridurre la tensione muscolare e previene il dolore derivante dall’uso prolungato.

Per chi soffre di sindromi come quella del tunnel carpale o semplicemente desidera prevenire problemi futuri, investire sul Logitech Lift è una scelta più che saggia. Per il massimo comfort, l'azienda svizzera ha optato per materiali di qualità e soluzioni come l'impugnatura testurizzata e il supporto per il pollice, che contribuiscono a garantire una presa comoda e stabile.

Al pari di altre periferiche a marchio Logitech, anche il Lift garantisce la silenziosità dei clic. A differenza di molti altri mouse, questo produce un rumore ridotto al minimo, quasi impercettibile, rendendolo ideale per ambienti di lavoro condivisi o per chi lavora in casa e non vuole disturbare gli altri.

Dal punto di vista della connettività, il Lift offre due opzioni per soddisfare un po' tutte le esigenze. Può essere collegato tramite Bluetooth o attraverso il ricevitore Logi Bolt USB, assicurando una connessione stabile e senza interruzioni. Tale flessibilità lo rende perfetto per chi utilizza più dispositivi o ha bisogno di passare rapidamente da un computer all’altro. Inoltre, è compatibile con Windows, macOS e anche iPadOS, permettendo un’ampia gamma di utilizzi, sia per lavoro che per svago.

A rendere più ricca e intuitiva l'esperienza di utilizzo ci pensano i tasti personalizzabili, che permettono di configurare il mouse in base alle proprie esigenze, e la SmartWheel, ovvero una rotella di scorrimento "avanzata" per una navigazione più fluida e precisa rispetto a quella di altri mouse. Infine, relativamente alla durata della batteria (fattore fondamentale per una periferica wireless), con una sola batteria AA si arriva addirittura a 2 anni di autonomia. Approfitta della promo Amazon e risparmia il 33%.