Muffa e umidità ADDIO con questo deumidificatore in offerta lampo su Amazon

La lotta all'umidità in casa, che può portare alla formazione di muffa oltre ad altri fastidi per la salute, ha un nuovo alleato con il deumidificatore del marchio Comfeè. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in offerta lampo al prezzo speciale di soli 115,90 euro invece di 129,90. Il prezzo include le spese di spedizione e con Prime potrai riceverlo a casa in un battibaleno.

Deumidificatore per casa: utile e facile da postare

Questo deumidificatore è in grado di offrirti prestazioni eccezionali in un design compatto e portatile. Può garantire un'aria più sana e confortevole in stanze fino a 16 metri quadri scegliendo tra due modalità di deumidificazione: "normale" per un uso quotidiano e "continua" per quegli ambienti soggetti a umidità elevata.

Usarlo è dunque semplicissimo: ti basterà accenderlo e scegliere la modalità che preferisci per lasciare che operi in tutta tranquillità. Sfruttando il refrigerante R290, ecologico e con impatto minimo sull'ambiente, lavora con un consumo energetico ridotto a soli 340 watt.

La manutenzione è poi facile e veloce vista la presenza di un filtro lavabile che cattura polvere e polline migliorando la qualità dell'aria che respiri. Il design compatto, invece, è accompagnato da ruote piroettanti con cui spostarlo facilmente da una stanza all'altra, adattandosi così alle tue esigenze.

Un deumidifcatore efficace, silenzioso ed ecologico: a soli 115,90 euro in offerta su Amazon è una scelta salubre per i tuoi ambienti.