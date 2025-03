Pavimenti asciutti e puliti in un solo passaggio con Tineco FLOOR ONE S7: ora in sconto del 38%

Se pulire casa ti sembra sempre un’attività lunga e faticosa, è il momento giusto per passare a un dispositivo che ti semplifica davvero la vita.

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è molto più di un aspirapolvere: è un sistema intelligente di pulizia a secco e a umido, pensato per garantire risultati professionali in meno tempo e con meno sforzo. Su Amazon lo trovi oggi in offerta a 499,00€, con un risparmio del 38%, un’occasione che vale la pena valutare seriamente se vuoi fare un salto di qualità nella gestione della casa.

Il miglior aspirapolvere tuttofare: Tineco FLOOR ONE S7, oggi in sconto su Amazon

Questo modello unisce potenza aspirante, lavaggio accurato e asciugatura a caldo, tutto in un unico corpo senza fili. La funzione FlashDry, che dà il nome al dispositivo, è in grado di asciugare istantaneamente il rullo con aria calda a 70°C, così eviti cattivi odori, muffe e batteri, mantenendo il dispositivo sempre igienizzato e pronto all’uso. La comodità è evidente fin dal primo utilizzo, ma diventa indispensabile nel lungo periodo.

La pulizia dei bordi su entrambi i lati è una delle innovazioni più concrete, perché ti consente di pulire fino agli angoli, lungo i battiscopa e sotto i mobili bassi senza lasciare zone d’ombra.

Il rullo aderisce perfettamente alla superficie e rimuove sporco, liquidi e residui in un solo passaggio. Il tutto viene gestito in modo intelligente dal sistema iLoop Smart Sensor, che regola automaticamente potenza e flusso d’acqua in base al tipo di sporco rilevato, ottimizzando l’efficacia e prolungando l’autonomia.

E a proposito di autonomia, il FLOOR ONE S7 FlashDry garantisce sessioni di pulizia lunghe e continue, grazie alla batteria ad alta capacità e a un motore efficiente che riduce i consumi. La modalità autopulente automatica completa il pacchetto: a fine utilizzo basta un tocco per avviare il ciclo di pulizia interna, senza dover smontare o lavare manualmente i componenti.

Con un prezzo di soli 499,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con il 38% di sconto, questo device si propone come una delle migliori soluzioni all-in-one per chi desidera un pavimento pulito, igienizzato e subito asciutto, con la comodità del cordless e l’efficienza della tecnologia intelligente.