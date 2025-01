Pavimento sempre pulito con il robot aspirapolvere Roborock Q5 Pro: doppio sconto su Amazon

Cos'è il Roborock Q5 Pro? Un alleato silenzioso che combatte polvere e sporco in totale autonomia, anche quando in casa non c'è nessuno, grazie al controllo da remoto e ai programmi di pulizia programmabili.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con autonomia di 240 minuti oggi è proposto su Amazon ad un prezzo molto interessante, ovvero 179,99 euro, compresa spedizione.

Per il massimo risparmio bisogna utilizzare anche il codice promozionale Q5ROBOROCK, che si traduce in uno sconto del 10% che va ad aggiungersi a quello già applicato del 20%. Bisogna fare in fretta però, perché si tratta di una offerta a tempo

Via lo sporco dal pavimento con il robot aspirapolvere di Roborock

Il roborock Q5 Pro ha tutto ciò che serve per conquistare il mercato dei robot aspirapolvere di fascia media. Innanzitutto, la sua potenza di aspirazione di 5500 Pa assicura una pulizia profonda e accurata su ogni tipo di superficie, dai tappeti alla ceramica, passando anche per il parquet.

Fondamentale è anche e soprattutto il sistema DuoRoller, formato da due spazzole rotanti in gomma che, a detta dell'azienda, raccolgono lo sporco in modo più efficace rispetto alle spazzole tradizionali, riducendo al minimo il rischio di aggrovigliamento di capelli e peli di animali.

Il serbatoio della polvere è da 770ml, una capacità generosa che riduce la frequenza di svuotamento.

L'aiutante nelle faccende domestiche è dotato anche del sistema di navigazione LiDAR PreciSense.

Tale tecnologia di mappatura permette al Q5 Pro di creare una mappa dettagliata e precisa della casa, identificando stanze, corridoi e ostacoli con accuratezza. Con la stessa, il robot si muove in modo sistematico, evitando collisioni e ottimizzando allo stesso tempo i tempi di pulizia. La mappatura LiDAR, inoltre, consente di impostare zone vietate o zone di pulizia specifiche tramite l'app dedicata, così da avere un controllo completo sul lavoro del robot.

Il Roborock Q5 Pro non si limita ad aspirare, ma offre anche la funzione di lavaggio. Il serbatoio dell'acqua da 180 ml inumidisce il panno in microfibra che lava i pavimenti in modo delicato ma efficace. A proposito di questa funzione, per evitare inutili sprechi, è possibile regolare il flusso d'acqua in base alle macchie da "affrontare".

Poca acqua per quelle leggere, molta acqua per quelle più ostinate. Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria offre fino a 240 minuti di utilizzo, permettendo al robot di pulire anche case di grandi dimensioni con una sola carica.

Quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla base per prepararsi al prossimo ciclo di pulizia. Il controllo del Roborock Q5 Pro, infine, è semplice e intuitivo grazie all'app per iOS e Android e alla compatibilità con i principali assistenti vocali, tra cui Alexa.

L'app è molto utile, perché permette di avviare e interrompere la pulizia, impostare programmi personalizzati, visualizzare la mappa della casa, definire zone vietate e monitorare lo stato del robot.