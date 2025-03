Perfette per ogni viaggio: cuffie JBL Tune 500 con microfono integrato e design pieghevole

Chi cerca cuffie leggere e pratiche senza rinunciare a un suono potente può approfittare dell’offerta su Amazon per le JBL Tune 500. Questo modello, noto per il suono JBL Pure Bass, è ora disponibile a 24,99 euro grazie a uno sconto del 17% sul prezzo di listino. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.

JBL Tune 500 in offerta su Amazon: qualità audio a prezzo ridotto

Le JBL Tune 500 offrono un’esperienza d’ascolto basata sulla tecnologia Pure Bass, progettata per enfatizzare le frequenze basse senza distorcere il suono. Questa caratteristica le rende adatte non solo per la musica pop ed elettronica, ma anche per altri generi musicali che beneficiano di bassi profondi e avvolgenti.

Le cuffie utilizzano driver da 32 mm, una misura che garantisce un buon bilanciamento tra qualità audio e dimensioni compatte. Il suono risulta chiaro e ben definito, con una risposta equilibrata sulle diverse frequenze.

Uno dei punti di forza delle JBL Tune 500 è la loro leggerezza, che le rende adatte a lunghe sessioni di ascolto senza affaticare le orecchie. I padiglioni imbottiti offrono un buon isolamento dai rumori esterni, migliorando la qualità dell’ascolto anche in ambienti rumorosi.

Il design pieghevole facilita il trasporto: le cuffie occupano poco spazio quando non vengono utilizzate e possono essere riposte facilmente in uno zaino o in una borsa.

Le JBL Tune 500 includono un microfono integrato con comando remoto a un solo pulsante, che permette di gestire chiamate e musica senza dover toccare il telefono. Questa funzione è particolarmente utile per chi utilizza le cuffie durante gli spostamenti o mentre lavora.

Sono inoltre compatibili con Siri e Google Assistant, consentendo di attivare i comandi vocali direttamente dalle cuffie, senza estrarre lo smartphone dalla tasca.

Il prezzo standard delle JBL Tune 500 è di 29,99 euro, ma con lo sconto del 17% su Amazon è possibile acquistarle a 24,99 euro. Considerando la qualità sonora e la praticità offerte, si tratta di una soluzione economica per chi desidera un paio di cuffie affidabili per l’uso quotidiano.