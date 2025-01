Prestazioni elevate e versatilità: notebook Lenovo Flex 5 con AMD Ryzen 7 e Windows 11, ora con il 13% di sconto

La parola d'ordine in questo caso è "versatilità". Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un convertibile, quindi un dispositivo utilizzabile sia come laptop che come tablet, dotato di una scheda tecnica in linea con le richieste di studenti e professionisti.

Con un display FHD+ da 14 pollici , un processore AMD Ryzen 7 , 512GB di archiviazione e Wi-Fi 6, al momento è proposto su Amazon v . Lo sconto è del 13%, e la consegna non prevede costi per tutti gli abbonati Prime.

È un notebook, ma anche un tablet: il Lenovo IdeaPad Flex 5 è l'ideale per studenti e professionisti

Il Lenovo IdeaPad Flex 5, pur essendo un convertibile, presenta con un design sottile e leggero , dunque può essere portato con sé in ufficio o all'università senza risultare pesante nello zaino o nella borsa.

Pensato anche per un utilizzo in ambienti più formali, come un ufficio, Lenovo ha optato per uno stile moderno e minimale , con una scocca in una gradevole finitura Stone Blu senza fronzoli né giochi di luci (che invece si vedono su alcuni laptop da gaming) .

Il maggior punto di forza dell'IdeaPad Flex 5 è la sua natura 2-in-1 . Il display da 14 pollici con risoluzione Full HD+ è touch , soluzione che consente un'interazione in stile smartphone/tablet (sfruttando la resistente cerniera a 360°).

Anche con la penna digitale , inclusa nella confezione. Il pannello è comunque di buona qualità, con la tecnologia IPS che assicura ampi angoli di visione e una resa cromatica fedele.

Passando ora a quello "che non si vede", sotto la scocca del convertibile di Lenovo trova spazio il processore AMD Ryzen 7 5700U , una vera e propria garanzia di prestazioni ed efficienza energetica.

Questo chip offre una potenza di calcolo elevata, in grado di gestire senza problemi anche le attività più impegnative , come l'editing video, il gaming leggero e il multitasking con diverse applicazioni aperte.

Ai fini dell'esperienza d'uso, sono importanti anche altri elementi, in particolare la memoria RAM , di 8GB nella configurazione oggi in promo, e l' archiviazione interna .

Quest'ultima è affidata a un SSD da 512 GB , che offre spazio sufficiente per archiviare file, documenti e programmi, e permette di ridurre drasticamente i tempi di caricamento del sistema operativo e delle applicazioni.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 , infine, si fa apprezzare anche per l' eccellente autonomia della batteria e la ricca dotazione di connessioni e porte: Wi-Fi 6 , Bluetooth, due USB-A 3.2 Gen 1, una HDMI 1.4b, un lettore di schede 4-in-1, una USB-C 3.2 e un jack audio da 3,5mm.