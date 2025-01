Proteggi la tua casa con le videocamere di sorveglianza di EZVIZ: il kit da due pezzi è in super sconto

La EZVIZ C6N è la telecamera Wi-Fi perfetta per monitorare la tua casa o il tuo ufficio grazie alle sue funzionalità avanzate e alle sue caratteristiche. Non di meno è in offerta speciale. Con la rotazione a 360°, la visione notturna e il tracciamento del movimento, offre un controllo completo in ogni momento così potrai proteggere la tua abitazione o il tuo ufficio senza rischi. Trovi il bundle comprendente due prodotti su Amazon a soli 39,99 euro, con uno sconto del 38% e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo di listino.

EZVIZ C6N: sorveglianza smart e sicurezza a 360° a soli 39,99€

Dotata di una rotazione pan/tilt/zoom, la C6N copre ogni angolo della stanza, eliminando i punti ciechi. La risoluzione 1080p Full HD garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per riconoscere volti e oggetti. Grazie alla tecnologia IR, la telecamera offre la Night Vision fino a 10 metri, così potrai monitorare gli spazi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema di tracciamento del movimento rileva automaticamente qualsiasi attività e segue l’oggetto in movimento, inviandoti notifiche in tempo reale sullo smartphone. Perfetto per controllare bambini, animali domestici o possibili intrusi.

Con l’audio bidirezionale, puoi comunicare direttamente tramite la telecamera, rendendola ideale per parlare con i familiari o scoraggiare eventuali malintenzionati. Inoltre, è compatibile con Alexa, permettendoti di controllarla con semplici comandi vocali. Si adatta a qualsiasi ambiente, e la configurazione è semplice e immediata così potrai iniziare a usarla in pochi minuti.

A soli 39,99 euro, con uno sconto del 38%, ti porterai a casa ben due telecamere di EZVIZ con funzionalità premium a un prezzo accessibile. Le spese di spedizione sono incluse; questa è un’opportunità da non perdere se desideri proteggere al meglio il tuo appartamento o il tuo ufficio. Corri a prendere il bundle in promozione per poche ore su Amazon.