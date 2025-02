Salva e trasferisci file in un attimo: microSDXC SanDisk Ultra da128GB, perfetta per video Full HD, ora scontata del 46% per un periodo limitato

Espandere lo spazio di archiviazione di smartphone, tablet, action cam e console è essenziale per chi scatta molte foto, registra video in Full HD o scarica app pesanti. La SanDisk Ultra microSDXC da 128 GB, con una velocità di lettura fino a 120 MB/s, è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni affidabili e rapidità di trasferimento.

Questa scheda è ideale per video in alta definizione, grazie alla classe di velocità A1 e UHS-I U1, che garantisce caricamenti rapidi e una gestione efficiente delle applicazioni.

Attualmente, la SanDisk Ultra microSDXC da 128GB è in offerta su Amazon a soli 16,15€, spese di spedizione comprese, un’ottima occasione per chi ha bisogno di più memoria senza spendere troppo.

Velocità di lettura fino a 120 MB/s per trasferimenti rapidi con la microSD SanDisk

Uno dei punti di forza di questa scheda microSD è la velocità di lettura fino a 120 MB/s, che permette di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni. Grazie a questa caratteristica, potrai spostare foto, video e documenti da smartphone o tablet al PC in pochi secondi, evitando lunghi tempi di attesa.

La SanDisk Ultra microSDXC 128GB è progettata per gestire contenuti multimediali in alta risoluzione. Grazie alla classe di velocità UHS-I U1 e alla certificazione A1, è perfetta per registrare e riprodurre video in Full HD, garantendo riprese fluide e senza interruzioni. Inoltre, la certificazione A1 ottimizza le prestazioni delle app, permettendo un avvio più veloce e un'esperienza di utilizzo più fluida su dispositivi Android e tablet.

Questa scheda microSDXC è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui:

Smartphone e tablet Android per l’archiviazione di foto, video e app

Action cam e droni per registrazioni in alta qualità

Nintendo Switch e altre console compatibili per espandere lo spazio disponibile

Fotocamere e videocamere digitali per una maggiore capacità di scatto

Incluso nella confezione, trovi anche un adattatore SD, che permette di utilizzarla anche su laptop, fotocamere e altri dispositivi con slot SD. SanDisk ha progettato questa microSD per resistere a urti, acqua, temperature estreme e raggi X, rendendola perfetta per l’uso quotidiano e le attività all’aperto.

Compralo adesso; con l’offerta su Amazon a 16,15€, spese di spedizione comprese, è il momento ideale per acquistare una microSD per il tuo lavoro. La puoi usare con qualsiasi prodotto, affrettati.