Samsung Galaxy Fit 3 in sconto su Amazon: non ha rivali tra le smartband

La Samsung Galaxy Fit 3 è un vero e proprio punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un wearable ricco di funzionalità, comodo da indossare e proposto con un prezzo accessibile. La smartband di Samsung è ora acquistabile su Amazon al prezzo scontato di 49,90 euro con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni e di completare l'acquisto in 3 rate.

Venduta e spedita da Amazon, la Galaxy Fit 3 è, in questo momento, la smartband da comprare, con un rapporto qualità/prezzo ottimo e tutte le funzioni giuste per integrarsi con lo smartphone Android (non solo Samsung) e monitorare l'allenamento e vari parametri della salute.

Samsung Galaxy Fit 3: è la smartband da scegliere oggi

Per chi è alla ricerca della migliore smartband sul mercato, in grado di sostituire lo smartwatch garantendo ottime prestazioni e una super autonomia, la soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata dalla Samsung Galaxy Fit 3.

Dotata di un display AMOLED rettangolare, con una diagonale di 1,6 pollici, la smartband di Samsung può integrarsi con lo smartphone per gestire, dal proprio polso, le notifiche e, nello stesso tempo, può monitorare lo stato di salute dell'utente e il suo allenamento, fungendo da vero e proprio fitness tracker.

La smartband monitora il sonno, la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e anche oltre 100 modalità di allenamento. Ad arricchire le potenzialità della Samsung Galaxy Fit 3 c'è un'autonomia davvero elevata con la possibilità di funzionamento fino a 13 giorni con una sola carica.

Sfruttando l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Samsung Galaxy Fit 3 al prezzo scontato di 49,90 euro, con tre colorazioni disponibili, tutte vendute direttamente da Amazon. Si tratta di uno dei "best buy" di oggi per il segmento di smartband e smartwatch, con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.