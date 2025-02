Scheda Micro SD Netac da 128 GB: prezzo giù del -26%, tua per soli 11,88€

Hai la passione per la fotografia? O forse sei il possessore di un drone o di una action camera?

Se hai dimestichezza con la tecnologia sai bene quanto avere sempre a portata di mano un'ottima scheda Micro SD può fare la differenza, permettendoti di salvare foto e video senza aver paura di esaurire la tua memoria e trovarti a dover cancellare e perdere per sempre dei preziosi file.

Solo per poche ore, hai l'opportunità di portarti a casa una micro SD di alta qualità da 128 GB, con prestazioni al top del settore, per appena 11,88€.

Stiamo parlando di un prodotto offerto da Netac, azienda nota per produrre supporti di questo tipo, che grazie all'odierno sconto del 26% è disponibile per un costo a dir poco interessante.

Scheda Micro SD Netac: la scelta ideale per il tuo smartphone, drone, tablet o Nintendo Switch

Questa scheda micro SD da 128 GB è un valido alleato se intendi espandere la capacità di archiviazione dei tuoi dispositivi.

Con uno spazio del genere a disposizione puoi conservare al sicuro qualcosa come 2.560 scatti in formato RAW e fino a 25.600 foto in formato standard. Per quanto riguarda i video, lo stesso spazio può gestire senza affanni 2 ore e 30 minuti di filmati in 4K.

Con una velocità di lettura fino a 100 MB/s e una velocità di scrittura pari 30 MB/s, questo supporto è progettato per gestire senza sforzo file di grandi dimensioni, come video e foto in alta risoluzione.

Altro punto forte del prodotto proposto dalla scheda di Netac è la sua compatibilità. Di fatto, puoi usare questa memoria su:

smartphone;

tablet;

droni;

action camera;

console portatili (come Nintendo Switch );

); fotocamere.

Che tu stia registrando un'avventura all'aperto o semplicemente archiviando i tuoi ricordi più preziosi, questo supporto rappresenta una soluzione pratica e, grazie alla promozione attuale, anche comoda alle tue esigenze.

A dimostrazione di come la micro SD di Netac sia adattabile a ogni contesto, vi è la sua resistenza a condizione estreme. Che si parli di urti, sbalzi di temperatura, pioggia e persino raggi X e campi magnetici, questo prodotto riesce a proteggere in modo efficace i dati che custodisce.

Tieni poi anche presente che, grazie al formato exFAT, la scheda gestisce senza fatica anche file di grandi dimensioni, come filmati molto lunghi o in alta definizione. Per confermare la grande fiducia che l'azienda ripone in questo suo prodotto ti offre una garanzia di rimborso valida per 90 giorni.

Tenendo conto dell'attuale prezzo di soli 11,88€, questa micro SD può essere anche un ottimo acquisto come semplice backup, da conservare in caso di necessità in futuro. Approfitta subito del 26% di sconto.