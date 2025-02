Se hai un iPhone non puoi non avere Apple Watch: il Series 10 è in super sconto su Amazon

Apple Watch Series 10 con modem GPS e cassa da 46 mm rappresenta l’ultima evoluzione della gamma di smartwatch della mela, con funzionalità avanzate per il fitness e la salute, un display Retina always-on ancora più ampio e un design carbon neutral, che riduce l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Apple Watch Series 10 con cassa da 46 mm: tecnologia avanzata e design eco-friendly

Procediamo con la disamina partendo dal pannello; il nuovo schermo Retina always-on offre maggior luminosità e leggibilità, garantendo un’esperienza visiva migliorata in ogni condizione di luce. L’interfaccia ottimizzata permette di navigare tra app e funzioni con maggiore fluidità, semplificando l’accesso alle notifiche, ai dati sul fitness e alle chiamate.

Apple Watch Series 10 è dotato di sensori avanzati per il monitoraggio della salute: troviamo quello per l’ECG, che consente di registrare un elettrocardiogramma direttamente dal polso, quello per la misurazione continua del battito cardiaco e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e quello per il monitoraggio del sonno, per analizzare la qualità del riposo e migliorare le abitudini notturne. Queste funzioni rendono il dispositivo un alleato indispensabile per la salute e il benessere quotidiano.

Grazie al GPS integrato, puoi monitorare con precisione percorsi, velocità e distanza durante attività all’aperto come corsa, ciclismo ed escursionismo.

Non di meno, Apple Watch Series 10 supporta numerose modalità di allenamento, tra cui HIIT, yoga, nuoto e forza, adattandosi a qualsiasi tipo di attività fisica.

L’autonomia della batteria è stata migliorata, garantendo un’intera giornata di utilizzo con una singola carica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, in pochi minuti puoi ottenere energia sufficiente per ore di utilizzo.

Apple ha progettato il Series 10 per essere carbon neutral, grazie all’uso di materiali riciclati e un processo produttivo più sostenibile Il cinturino Sport Loop Denim S/M è realizzato con tessuti riciclati e offre massimo comfort e resistenza, perfetto per l’uso quotidiano e durante l’attività sportiva.

