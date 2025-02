Smartphone HONOR a meno di 100€ su Amazon: è l'affare low cost di oggi

Acquistare un nuovo smartphone da meno di 100 euro diventa oggi più semplice: grazie all'offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare HONOR X6b con un prezzo scontato di 99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di HONOR, ora vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico e di buona qualità.

HONOR X6b: la scelta giusta sotto i 100 euro

La scheda tecnica di HONOR X6b comprende un display da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre al SoC MediaTek Helio G85, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone, inoltre, può sfruttare una batteria da 5.200 mAh, con ricarica rapida da 35 W.

Si tratta di un comparto tecnico di ottima qualità, in rapporto alla fascia prezzo, che consente a HONOR X6b di poter offrire buone prestazioni generali, tanto spazio di archiviazione e un'autonomia davvero elevata. Tra le specifiche tecniche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel.

HONOR X6b è dotato di connettività Dual SIM oltre che del chip NFC e del sensore di impronte digitali, posizionato nel tasto laterale. Il sistema operativo è Android 14 con MagicOS e aggiornamento in arrivo ad Android 15. Lo smartphone è disponibile in due colorazioni, entrambe in offerta. È possibile scegliere tra la versione nera e quella verde.

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare HONOR X6b al prezzo scontato di 99,90 euro. Lo smartphone è ora disponibile al nuovo minimo storico e può essere acquistato sfruttando la consegna gratuita, anche in un giorno.