Smartphone Realme in offerta a 88€ su Amazon: un affare low cost

Il Realme Note 50 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 100 euro. Il dispositivo, infatti, riesce a soddisfare appieno le esigenze degli utenti che puntano su modelli in questa fascia di prezzo, garantendo buone prestazioni nell'uso di tutti i giorni e un'autonomia elevata.

Con la promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare il dispositivo al prezzo scontato di 88 euro scegliendo la versione 4/128 GB. Da segnalare, però, che con appena 7 euro in più è disponibile il Note 60 che porta la memoria RAM a 6 GB. Per accedere subito alla promo e acquistare uno dei modelli Realme in promo su Amazon basta premere sul box qui sotto.

Realme Note 50: lo smartphone da prendere nella fascia bassa

La scheda tecnica di Realme Note 50 comprende un ampio display IPS LCD, con diagonale di 6,74 pollici e risoluzione HD+ oltre che con refresh rate massimo di 90 Hz. Il dispositivo, inoltre, propone il chip Unisoc Tiger T612 octa-core che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Questa combinazione garantisce buone prestazioni nell'uso quotidiano e un'autonomia al top.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche il supporto Dual SIM, con la possibilità di utilizzare due Nano SIM, oltre a una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Lo smartphone ha il jack audio da 3,5 mm e può sfruttare anche un sensore di impronte digitali, posizionato lateralmente.

Con la nuova offerta Amazon in corso in queste ore, il Realme Note 50 è ora disponibile al prezzo scontato di 88 euro diventando un vero e proprio best buy nella fascia bassa, anche per chi è alla ricerca di uno smartphone di riserva, con un'eccellente autonomia, da avere sempre pronto all'uso.