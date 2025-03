SSD tascabile da 2 TB: prezzo incredibile su Amazon per questo modello Kingston

Acquistare un nuovo SSD esterno tascabile, per archiviare documenti, immagini, video e altri file, non è mai stato così conveniente. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare l'ottimo Kingston XS1000 da 2 TB con un prezzo scontato di 115 euro che rappresenta anche il nuovo prezzo minimo storico per il modello.

Questo SSD è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all'assistenza post-vendita. Da notare che si tratta di un modello tascabile, con dimensioni compatte e un peso contenuto, perfetto per l'utilizzo in mobilità.

Kingston XS1000: un SSD tascabile da 2 TB con un prezzo super

Il Kingston XS1000 è un ottimo SSD esterno tascabile, con dimensioni davvero compatte (meno di 7 centimetri di lunghezza e poco più di 3 centimetri di larghezza, per un peso di 29 grammi). Il modello in questione può contare su ben 2 TB di spazio oltre che sulla possibilità di raggiungere una velocità massima di 1.050 MB/s con una connessione USB 3.2 Gen 2.

Il piccolo SSD di Kingston può essere collegato facilmente a computer e altri dispositivi, tramite il cavo in dotazione e rappresenta la soluzione giusta per avere un backup di tutti i propri dati oltre che per trasferire documenti e altri file in modo rapido.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Kingston XS1000 da 2 TB con un prezzo scontato di 115 euro. Da segnalare che in sconto c'è anche la versione da 1 TB, ideale per chi cerca un prodotto simile ma con una spesa inferiore. In questo caso, il prezzo è di 78 euro.

Per accedere alle promo basta premere sul box qui sotto e poi scegliere la versione desiderata dell'ottimo SSD tascabile di Kingston. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.