Tecnologia solare e sensore di movimento: l'Illuminazione esterna che fa davvero la differenza

Un espediente smart per illuminare i propri spazi esterni e in grado di resistere alle intemperie? Questa luce solare con sensore di movimento è certamente una soluzione affidabile e anche economica, cosa che non guasta. Dotata di 228 LED e con tre modalità tra cui scegliere, oggi costa solo 14,56 euro con l'offerta a tempo di Amazon. Lo sconto sul prezzo di listino è del 27%, e per tutti coloro che sono abbonati a Prime i costi di consegna sono completamente azzerati.

Esterno di casa illuminato risparmiando energia e rispettando l'ambiente

A cosa serve l'illuminazione degli spazi esterni? Sicuramente è un aspetto fondamentale per la sicurezza, ma è anche utile per creare atmosfere accoglienti e valorizzare l'estetica della propria abitazione. C'è però da dire che spesso l'installazione di sistemi di illuminazione tradizionali può risultare complessa e costosa, richiedendo lavori di cablaggio e un consumo energetico che incide sulla bolletta. Una luca solare con sensore di movimento come quella di Tobapol offre una soluzione innovativa a tali problematiche, combinando tecnologia avanzata, facilità d'uso e rispetto per l'ambiente.

Uno dei principali vantaggi di questo sistema è la sua alimentazione solare. Grazie al pannello integrato, la luce si ricarica autonomamente durante il giorno, accumulando energia solare per poi restituirla sotto forma di illuminazione durante la notte. Tutto ciò comporta un notevole risparmio energetico e un impatto ambientale ridotto. Insomma, il sole diventa un alleato per un'illuminazione efficiente e gratuita.

La potenza è garantita da ben 228 LED, capaci di irradiare un fascio di luce intenso e uniforme. Questa caratteristica rende la lampada ideale per illuminare ampie aree esterne come giardini, cortili, vialetti, garage e ingressi, garantendo visibilità e sicurezza anche nelle ore più buie. La presenza del sensore di movimento, inoltre, aggiunge un ulteriore livello di praticità e sicurezza: la luce si accende automaticamente quando qualcuno si muove nel raggio d'azione, dissuadendo eventuali intrusi e offrendo un'illuminazione tempestiva quando necessario. La versatilità del prodotto si manifesta anche attraverso le sue 3 modalità di illuminazione, facilmente selezionabili tramite il telecomando in dotazione. In questo modo l'illuminazione può essere adattata alle diverse esigenze e preferenze: è possibile scegliere una luce continua a bassa intensità, una luce più intensa che si attiva al passaggio o una modalità crepuscolo.

Un altro aspetto da sottolineare è la sua resistenza agli agenti atmosferici. La certificazione IP65 attesta la sua impermeabilità a polvere e getti d'acqua, garantendone il corretto funzionamento anche in condizioni meteorologiche avverse come pioggia, neve o umidità. Ciò rende la lampada adatta a essere installata in qualsiasi ambiente esterno senza timore di danni o malfunzionamenti. L'estensore da 5 metri incluso nella confezione rappresenta infine un ulteriore valore aggiunto: il cavo permette di posizionare il pannello solare in un'area più esposta al sole, ottimizzando la ricarica della batteria. Costa solo 14,56€ su Amazon.