Trasforma la rete elettrica in una connessione stabile con il kit di TP-Link e risparmi il 17% con questa offerta speciale

Se hai bisogno di una connessione internet stabile e veloce in ogni angolo della casa, senza dover passare cavi o dipendere dal Wi-Fi, la powerline TP-Link TL-PA717 è la soluzione perfetta per le tue esigenze.

Pensa che grazie alla tecnologia HomePlug AV2, godrai di velocità fino a 1000 Mbps, così potrai beneficiare di uno streaming dei contenuti in 4K, del gaming online senza lag e ritardi e potrai lavorare da remoto in tutta sicurezza. Oggi su Amazon è disponibile a soli 49,99€, con il 17% di sconto sul prezzo di listino; corri a prenderla, ci sono le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto.

TP-Link TL-PA717: connessione veloce e stabile senza bisogno di Wi-Fi, ora in offerta su Amazon

La powerline TP-Link TL-PA717 sfrutta la rete elettrica per trasformare qualsiasi presa in un punto di accesso internet cablato, offrendo una connessione veloce e stabile senza bisogno di Wi-Fi. È perfetta per PC, console, smart TV e decoder, così da garantire una navigazione senza lag o interruzioni.

Grazie alla tecnologia HomePlug AV2, questa Powerline supporta velocità fino a 1000 Mbps, assicurando un’esperienza fluida anche con video in 4K e giochi online, senza lag o buffering.

L’installazione è semplicissima: basta collegare un adattatore al router e l’altro alla presa vicino al dispositivo, senza bisogno di software o configurazioni complesse. Funziona con qualsiasi prodotto e supporta dispositivi cablati come PC, console, smart TV e decoder. Grazie alla modalità a basso consumo, il T-Link TL-PA717 riduce automaticamente il consumo energetico fino all'85% quando non è in uso.

La powerline TP-Link TL-PA717 è la soluzione ideale per chi cerca una connessione stabile e veloce senza dipendere dal Wi-Fi. Con velocità fino a 1000 Mbps, installazione immediata e compatibilità con tutti i router, è perfetto per streaming 4K, gaming e lavoro da remoto. Grazie allo sconto del 17% su Amazon, oggi lo puoi acquistare a soli 49,99€, un’occasione imperdibile per migliorare la tua rete domestica.