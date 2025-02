Videocitofono avanzato con tecnologia smart: Vimar K40911, attivazione con movimento e installazione facile, ora con il 15% di sconto su Amazon

Il Vimar K40911 è un videocitofono bifamiliare progettato per chi desidera un sistema di sicurezza avanzato e intuitivo. Grazie alla sua tecnologia di attivazione automatica con rilevamento del movimento, consente di monitorare l’ingresso senza dover rispondere direttamente, garantendo un controllo costante sugli accessi. Questo lo rende una scelta ideale per chi vuole migliorare la protezione della propria abitazione con una soluzione moderna e affidabile. Corri a comprarlo; su Amazon costa solo 242,06€ con lo sconto del 15% sul prezzo di listino. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.

Vimar K40911: il videcitofono bifamiliare che migliora la sicurezza di casa

Il design in bianco e grigio è elegante e discreto, adattandosi a qualsiasi stile architettonico. Con dimensioni compatte (16 x 2 x 9 cm), il dispositivo è poco ingombrante, ma allo stesso tempo solido e resistente, con un peso di 1,78 kg. L’installazione è resa più semplice dagli alimentatori multispina, che permettono un’integrazione versatile con diversi impianti elettrici esistenti.

Questo modello è stato pensato per contesti bifamiliari, offrendo un’unica soluzione per due abitazioni. Ogni unità può gestire in modo indipendente il proprio accesso, evitando la necessità di installare due sistemi separati e mantenendo un'estetica uniforme. Perfetto per villette, bifamiliari e piccoli condomini, consente di rispondere e controllare chi si presenta alla porta con un semplice tocco.

Oltre alla praticità, il Vimar K40911 garantisce un’ottima qualità video e audio, permettendo di vedere chiaramente chi suona e comunicare senza interferenze. L’attivazione automatica con movimento è particolarmente utile per rilevare eventuali presenze sospette e registrare attività nei pressi dell’ingresso, aumentando la sicurezza anche quando non si è in casa.

L’offerta attuale su Amazon a 242,06€ con il 15% di sconto rende questo kit una soluzione ancora più conveniente per chi vuole migliorare la protezione della propria casa con un sistema avanzato e di facile utilizzo. L'offerta è a tempo limitato, quindi è il momento giusto per approfittarne e rendere l’ingresso della tua abitazione più sicuro ed efficiente.