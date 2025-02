Zero stress e sicurezza smart con il kit di 2 telecamere WiFi IMOU al prezzo di una!

Se cerchi un modo intelligente, semplice e super tecnologico per tenere d’occhio casa tua, il Kit di 2 Telecamere Wi-Fi da Interno Imou Ranger 2C è quello che fa per te - e oggi ti costa solamente 56,99€ per ben 2 telecamere.

Con una risoluzione ultra nitida da 4MP e qualità video 2.5K, cattura ogni dettaglio con una chiarezza impressionante. Dimentica le immagini sfocate: qui si vede tutto! Un modo semplice ma super efficace di garantire sicurezza in casa, risparmiando considerevolmente sul tuo portafoglio personale.

Un prezzo piccolissimo per una sicurezza enorme: questo kit di sorveglianza ti svolta la vita

Uno dei suoi superpoteri è il tracciamento del movimento. Se qualcuno si muove nella stanza, la telecamera lo segue automaticamente, così non ti perdi nulla. E se si tratta di un intruso? Scatta la sirena integrata per spaventarlo e fargli cambiare idea all’istante. Grazie al rilevamento umano avanzato, la telecamera distingue tra una persona e un oggetto in movimento, evitando falsi allarmi inutili.

La comodità è tutto, e con l’audio bidirezionale puoi parlare direttamente attraverso la telecamera. Saluta il tuo cagnolino mentre sei fuori casa o dì al corriere dove lasciare il pacco senza nemmeno alzarti dal divano. E sì, funziona con Alexa! Basta un comando vocale per avere tutto sotto controllo senza nemmeno usare le mani.

Configurarla è un gioco da ragazzi: connessione Wi-Fi a 2.4GHz, pochi tocchi sull’app e sei pronto a monitorare la tua casa in tempo reale, ovunque tu sia. Il design compatto e moderno la rende perfetta per qualsiasi ambiente senza risultare ingombrante. Sei pronto a proteggere la tua casa con stile? Cogli al volo l'occasione con Imou Ranger 2C.

Un kit di sicurezza con 2 telecamere al prezzo di una: acquista Imou Ranger 2C con 2 telecamere a soli 56,99€ grazie all'offerta a tempo di Amazon.