Calcio, il Carpi promosso in Lega Pro

Modena, 5 maggio 2024 – Il Carpi torna nel Paradiso del calcio professionistico coronando una stagione indimenticabile. Il 5-1 sul Certaldo all’ultima giornata in un Cabassi da record di presenza vale ai biancorossi la promozione in Lega Pro grazie alo +2 sul Ravenna, pure vittorioso sull’Imolese. Una gara sblocata dopo 8’ dal colpo di testa di Rossi su cross di Cortesi e che poi due grandi parate di Viti hanno tenuta sull’1-0 fino al 45’, quando in contropiede Mandelli ha servito a Sall la palla del 2-0. A inizio ripresa un brivido corre sulla schiena dei biancorossi quando Gozzerini di testa incorna nel sette l’1-2, ma dura poco la paura perché Cortesi si invola a sinistra e viene paltealmente steso in area da Borboryo, l’arbitro non fischia ma arriva Larhrib che serve a Rossi il cioccolatino per il comodo 3-1. Al 42’ il 4-1 su rigore di Saporetti, nell’azione viene espulso De Pellegrin del Certaldo. Quattro minuti più tardi il 5-1 di Arrondini.

Un giorno che Carpi attendeva da 3 anni, da quando ad agosto 2021 era arrivata la bocciatura definitiva contro l’esclusione dalla Lega Pro per errori nel pagamento delle imposte (tutte pagate) dalla società che aveva rilevato 12 mesi prima il bastone del comando da Stefano Bonacini. In pochi giorni Claudio Lazzaretti, imprenditore tessile carpigiano del marchio Texcart, non aveva esitato ad arrivare in soccorso, lasciando dopo 10 anni la sua Correggese in D e costituendo al volo la nuova Athletic Carpi iscritta in sovrannumero alla D. Le prime due stagioni chiuse con i playoff (semifinale nel 2022 persa a Ravenna e finale l’anno scorso persa in casa col Corticella) sono state la base per questa terza annata targata Lazzaretti. La squadra affidata a Cristian Serpini (ex Ravenna) e costruita dal ds Riccardo Motta (x Corticella) ha faticato nel girone di andata, virando a metà a -6 dal Ravenna, che poi nelle prime 2 gare del nuovo anno era scappato anche a +11. La fiducia rinnovata in squadra e tecnico è stata la base della poderosa rimonta, fatta nel ritorno di 13 vittorie, 3 pari e un solo ko il 7 gennaio a Prato, col sorpasso sul Ravenna a 7 gare dalla fine vincendo 1-0 lo scontro diretto e salendo a +2. Da lì il testa a testa, coi 2 punti in più arrivati al Carpi per la vicenda-Pistoiese, poi il ricorso due volte bocciato del Forlì che poteva cambiare tutto e quindi la grande festa di oggi davanti a 3500 tifosi impazziti di gioia.