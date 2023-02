Carnevale Formigine 2023, al via la festa dei ragazzi: ecco il programma

Sgorghiguelo in piazza a Formigine

Formigine (Modena), 14 febbraio 2023 – Tutto pronto per la 65esima edizione del “Carnevale dei ragazzi Città di Formigine”,

grande festa messa a punto dal Comune di Formigine e dall’Associazione per la gestione del Carnevale dei ragazzi che animerà la città dal 16 al 21 febbraio.

Dopo la formula “statica” dello scorso anno, resa necessaria dalle normative anticontagio, quest’anno la manifestazione torna a proporsi nella sua modalità tradizionale, con l’attesissima sfilata dei carri in programma domenica 19 e martedì 21 febbraio.

Nel dettaglio, si parte giovedì grasso (16 febbraio) dalle ore 9 in piazza Calcagnini con un programma culinario a base di frittelle di baccalà e “cherseinta” (gnocco fritto), per proseguire alle 12 con degustazione di gramigna con salsiccia e gnocco e, dalle 14 alle 18, di nuovo frittelle di baccalà, gnocco fritto e patatine. Dalle 14 alle 17 Bubble on Circus proporrà lo spettacolo “Il giardino delle bolle”, mentre Animazione Gebis porterà in piazza attività per bambini. Dalle 15 alle 17 la prima giornata si chiuderà con narrazioni per bambini da 5 a 10 anni a cura delle insegnanti della scuola primaria Ferrari.

Venerdì 17 febbraio alle 17.30, all’interno dell’Auditorium Spira mirabilis, è in programma “Dinosauri vivi” in compagnia di uno scienziato pazzo e dei suoi otto amici dinosauri. L’evento è a cura dell’Associazione Mamo, biglietti al costo di 15 euro (adulti) e 12 euro (bambini).

Sabato 18 dalle 15 alle 17 il Castello ospiterà “Il carnevale degli animali”: storie, filastrocche e laboratori all’insegna dell’allegria per bambini da 5 a 9 anni con prenotazione obbligatoria al numero 059 416277 (lun. - ven. dalle 9 alle 13) o all’indirizzo mail [email protected]comune.formigine.mo.it. Sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 il museo del Castello aprirà le sue porte al pubblico con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; mentre con “Mascherine al Castello” i bambini da 5 a 10 anni potranno partecipare a un atelier creativo in 4 turni: 10, 10.45, 11.30 e 12.15. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 059 416277 o all’indirizzo mail [email protected]

Domenica 19 febbraio la festa inizierà alle 9 del mattino con la fiera in via San Francesco. Dalle 10, in piazza Calcagnini, degustazione delle frittelle di baccalà, gnocco fritto e patatine fritte, mentre alle 11 appuntamento con il Bivacco degli Zingari di Formigine (maschera tipica della città) e degustazione dei piatti tipici. Alle 12, oltre al menù del mattino che prosegue, possibilità di pranzare con polenta con salsiccia. Alle 14.30 sarà il turno dell’attesissimo corso mascherato in compagnia della Famiglia Pavironica e del Re e la Regina del Carnevale. All’evento parteciperanno anche la “Strana Coppia” di Radio Bruno e Bubble on Circus. Alle 16 è in programma il tradizionale sproloquio della Famiglia Pavironica dal balcone di Sala Loggia, e alle 16.30 dj Ans farà ballare la piazza con animazione musicale.

Lunedì 20 febbraio alle 17 nuovo appuntamento con “Il carnevale degli animali”, questa volta negli spazi della Biblioteca per ragazzi Matilda per bambini da 3 a 7 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 059 516354 o all’indirizzo mail [email protected]

Il calendario di eventi si chiuderà infine martedì grasso (21 febbraio). Partenza alle 9 con la fiera in via San Francesco e distribuzione gratuita di gnocco fritto in piazza Calcagnini. Alle 12 degustazione di maccheroni al ragù e gnocco, per proseguire alle 14.30 con il corso mascherato insieme al Re e la Regina del Carnevale. Presenti, come domenica, anche la “Strana Coppia” di Radio Bruno e Bubble on Circus. Alle 16 è previsto in discorso del Re e della Regina del Carnevale dal balcone di Sala Loggia e alle 16.30 una degustazione di polenta al ragù e gnocco. Alle ore 17 il programma ufficiale terminerà come da tradizione con la cerimonia di premiazione dei carri più belli da parte di una giuria di esperti. A fare da cornice al Carnevale, fino al 26 febbraio, il luna park in viale delle Olimpiadi

(giorni feriali 15-20 e sabato e domenica 10-23).