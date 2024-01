In 10mila al Cim1 Music Festival di Sestola: “Tanta gente, anche da altre regioni”

Sestola (Modena), 1 gennaio 2023 – Si chiuderà stasera un’altra grande edizione di Cim1 Music Festival, andata in scena a partire dal 29 dicembre con 4 serate consecutive che hanno fatto registrare presenze - se non da record assoluto - sicuramente molto importanti. Sebbene per avere dei dati definitivi bisognerà aspettare l’ultimo capitolo del festival (con il Random Party che andrà in scena questa notte), per gli organizzatori è già tempo di tracciare un primo bilancio: una media di 3 mila persone a serata (per un totale di circa 10 mila ingressi) ha fatto ballare il palazzetto dello sport di Sestola all’insegna del divertimento e della musica, dati i tanti ospiti d’eccezione che sono saliti sul palco. La varietà di ospiti ha anche permesso - come auspicato dai tre organizzatori Alessandro Ananìa, Lorenzo Grani e Matteo Grotti - di diversificare il pubblico: “La serata del 29 dicembre, con il trapper Sfera Ebbasta, ha visto partecipare davvero tanti giovanissimi, a volte accompagnati dai genitori - spiega Matteo Grotti -. Per assistere al set di Bob Sinclar (il 30 dicembre, ndr), sono accorsi tanti adulti ed è stato bello vedere persone di età diverse ballare nello stesso posto. Anche la serata dell’ultimo dell’anno, con ‘Il Pagante’, è andata molto bene, speriamo che stasera non sia da meno. Come organizzatori, crediamo siano arrivati dei bei risultati e, personalmente, siamo soddisfatti di questa edizione. Nonostante ci siano alcune questioni spinose da risolvere, al momento stiamo già pensando al prossimo anno”.