Planetfunk e Boosta dei Subsonica a Camposanto di Modena

Modena, 25 agosto 2023 - Piscina, musica e grandi nomi della musica, è il mix che il Pattaya di Camposanto (Modena) mette in programma per fine agosto, concludendo l’estate con i Planetfunk e Boosta dei Subsonica come djset, mercoledì 30 agosto e il giorno dopo, i Nanowar of steel per il primo ‘Sunset Park Festival’

I Planetfunk sono un altro bel colpo di Davide ‘Ceo’ Casoni, fondatore del leggendario Porky’s Beer di Casumaro che negli anni 2000 aveva portato nel ferrarese i nomi più altisonanti della musica, ed ora titolare del Pattaya. I Planetfunk, arrivano dunque nel modenese con una speciale data del loro tour internazionale che, dopo l’Albania, li vede tornare in Italia toccando Milano, Firenze, Napoli, Pisa, Agrigento e dunque il Pattaya di Camposanto a Modena come unica data in Emilia Romagna, con il grande ritorno di Dan Black.

Ad aprire la serata e il Festival, il 30 agosto alle 20, sarà Davide ‘Boosta’ Dileo, tastierista dei Subsonica di cui ne è stato cofondatore realizzando nove album di studio e tre live, ottenendo una lunga lista di premi tra cui Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Awards, Premio Grinzane Cavour. Come dj ha girato il mondo e collaborato con artisti e come remixer ha rielaborato le canzoni di big come Vasco Rossi, Morgan, Placebo, Beastie Boys, Client, Depeche Mode, Skin, The Jackson 5 mentre come autore e compositore ha la firma in brani per Mina, per la colonna sonora di C.S.I con Veronika Coassolo e Photek e in ‘Shine’ di Malika Ayane. Tra le tante cose fatte, è stato anche insegnante in Amici di Maria De Filippi.

Alle 22, sul grande palco allestito al Pattaya, saliranno poi i Planetfunk, gruppo italiano ma di matrice internazionale, nato in Inghilterra con, oggi Alex Neri al reparto ritmico, Marco Baroni alle tastiere, i cantanti Dan Black e Alex Uhlmann che suonano anche le chitarre e un bellissimo progetto di visual che accompagna il tutto. Con l’uscita nel 2002 di ‘Non zero summess’ la band raggiunge il successo e vola agli Italian Music Awards conquistando anche il disco d’oro e, poco dopo, la rielaborazione con Jim Kerr dei Somple Minds. Sono anche l’unica band italiana ad essere stata invitata dalla BBC di Londra ad esibirsi su Radio One dei famosi Abbey Road Studios.

Una carriera che vede tante perle come ‘Stop me’ usato per la pubblicità della Coca Cola, ‘Static’ per il videogioco Fifa, ‘Another Sunrise’ tormentone 2011 e voluto dalla Hyunday, o ‘La kriptonite nella borsa’ per gli Europei di Calcio 2012, solo per citarne alcuni. Il 2 giugno è uscito il loro ultimo singolo, "Any given day", che anticipa l'album in attesa per l’autunno, che porta anche il nome di Sergio Della Monica, morto nel 2017. Un incontro tra passato e futuro, con il ritorno di Dan Black e l'arrivo di una nuova voce femminile.

Il giorno dopo, invece, ecco arrivare alle 20 ‘Gli Atroci’, band heavy metal di Bologna considerata tra i gruppi italiani più famosi di rock parodistico. Ironizzano sul mondo dell’heavy attraverso i testi e il look, ispirato da alcuni gruppi come i Kiss o i Lordi. Alle 22 ecco i Nanowar of steel, altro gruppo heavy metal demenziale italiano formatosi nel 2003, che riprende riccamente il power metal e l’heavy anni ’80 riproponendo brani noti, modificandone i testi per trasformarli in parodia Biglietti in vendita su Ticketsms e direttamente al Pattaya.