A 13 anni dal sisma riapre la chiesa di San Martino Spino

Questa sera alle 20.30, dopo quasi 13 anni dal terremoto dell’Emilia, riapre al culto la chiesa di San Martino Spino, intitolata a San Martino vescovo di Tours. L’avvenimento che celebra un momento molto atteso per questa comunità e, più in generale, per la Città di Mirandola, considerando la sua storia che trae origine da una costruzione benedettina risalente al 980, sarà vissuto alla presenza del vescovo della Diocesi di Carpi, oltre che di Modena e Nonantola, Erio Castellucci, il quale officerà la messa.

I lavori iniziati nel 2023 si sono conclusi il mese scorso ed hanno consentito di rimettere in sicurezza l’edificio, riparare le lesioni, consolidare la zona absidale e i solai della sagrestia e le capriate della copertura.

Recuperato anche il patrimonio decorativo interno, ridando nuova luce all’ambiente che grazie alla generosità di tanti privati è stato riarredato con nuovi banchi. "Finalmente – dice il parroco don Arnaud – ritorna ad essere luogo di preghiera, incontro e celebrazione della fede".

