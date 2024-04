A Finale anni ’60 con ’La dolce vita’ . Auto d’epoca, danzatori e fotografie

È iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione de "La dolce vita" che nel prossimo fine settimana – da venerdì 19 a domenica 21 aprile – trasporterà Finale nei fantastici anni ‘60. L’evento sarà dedicato in particolare a Marcello Mastroianni, nel centenario della nascita. Sfilate di moda e auto d’epoca, concerti e spettacoli dal vivo, esibizioni di ballerini e serate danzanti, concorsi e mostre fotografiche riporteranno in vita l’atmosfera gioiosa e spensierata di un decennio di boom economico e di grandi speranze. Fra gli appuntamenti principali, il pranzo dei 500 di domenica 21 aprile, una tavolata colossale da 500 coperti che verrà allestita in via Mazzini per un pranzo di paese a favore dell’associazione Amo. Gli organizzatori hanno anche in serbo una vera e propria ‘food experience’ con le prelibatezze di tante sagre d’Italia, come un viaggio culinario. E anche quest’anno ci si potrà cimentare anche nella gara per la miglior zuppa inglese, con l’alchermes di Casoni liquori.

Sabato pomeriggio sarà a Finale la Triumph TR3 Spider guidata da Marcello Mastroianni durante le riprese del film "La dolce vita", oggi di proprietà del senatore Filippo Berselli, mentre domenica mattina si disputerà la folla "Coppa Cobram", gara ciclistica antisportiva alla maniera di Fantozzi.

Il programma è sul sito www.ladolcevita.mo.it e anche sulla app dedicata.

