A Modena in servizio 31 bus Seta a metano

Seta rinnova il trasporto pubblico modenese all’insegna della riduzione dell’impatto ambientale. Lo fa con un pacchetto di interventi da 43,5 milioni, di cui 11 a carico dell’azienda, 20 del Comune di Modena e 12 della Regione. In primo luogo, entrano in servizio sulla rete urbana e provinciale del bacino 31 nuovi mezzi alimentati a metano. Entro la fine del 2023 ne arriveranno altri 25 poco inquinanti (tre a idrogeno), per un totale di 56 nuovi mezzi, che sostituiranno quelli con maggiore anzianità. Entro il 2026 la flotta del bacino modenese (composta da circa 400 autobus) sarà rinnovata quasi al 50% (190 bus), mentre quella di Modena città lo sarà quasi interamente.