A scuola con le manager di Bosch "Superate i pregiudizi di genere"

"Gli stereotipi di genere si superano a partire dalla scuola". In linea con i Goals 4 e 5 dell’Agenda 2030, alcune rappresentanti dell’azienda Bosch Rexroth Oil Control, con stabilimenti produttivi nelle province di Modena e Reggio Emilia, ieri mattina hanno promosso "Girls in Stem", uno speciale incontro di orientamento dedicato agli studenti di seconda della scuola secondaria Montecuccoli di Pavullo per superare gli stereotipi legati alla differenza di genere. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con la dirigente scolastica Rossana Poggioli, le professoresse Patrizia Corsini, Laura Ferri, Serena Mancini e il professor Rosario Blasi, con il patrocinio del Comune di Pavullo, "alcune nostre colleghe, che occupano ruoli in cui la presenza femminile è generalmente minore, hanno parlato della propria vita e del proprio lavoro, dei percorsi di carriera e di come bilanciano la loro vita lavorativa con le altre responsabilità. Vogliamo essere fonte d’ispirazione per le generazioni future – ha affermato l’ingegner Flora Garraffa, responsabile per la Sicurezza, Ambiente e Facility Management del gruppo Bosch Rexroth Oil Control – creando un ponte tra scuola e mondo del lavoro, e dare alle giovani ragazze la motivazione per realizzare a pieno il proprio potenziale".

w. b.