A scuola di caregiver con infermieri e oss

Infermieri e oss dell’area medica di Sassuolo promuovono un appuntamento serale per chi assiste persone fragili. Tanti i temi affrontati, con l’obiettivo di promuovere un’assistenza di qualità la gestione dei farmaci e la prevenzione delle cadute, ma non solo, dal momento che se complessa è la tematica affrontata, si tratta appunto di ridurne, per quanto possibile, la complessità attraverso ascolto e restituzione . Si comincia mercoledi prossimo: il progetto si chiama ‘Dedicare’ ed è, appunto, dedicato ai caregiver, ovvero tutti coloro che assistono persone fragili non autosufficienti nelle attività della vita quotidiana. Ogni secondo mercoledì del mese il personale dell’Area Medica si è organizzato per incontrare i cittadini e aiutarli ad acquisire capacità tecniche e relazionali per vivere più serenamente il rientro a casa, in particolare dopo un ricovero della persona assistita. L’evento è gratuito ed ha ottenuto il patrocinio delle associazioni ‘Curacari’ e ‘CarER’ oltre a quello dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Modena (OPI), ed è identificato da un logo studiato ah hoc sul quale campeggia il nome del progetto che, non è un caso, fonde i termini ‘dedizione’ e l’anglismo ‘care’, ovvero il sinonimo inglese di ‘prendersi cura’. Tanti i temi affrontati durante l’incontro, dalla gestione dei farmaci a casa alla prevenzione delle cadute, ma anche alimentazione e prevenzione delle lesioni da pressione. Il primo appuntamento è per mercoledì 9 ottobre, dalle ore 18 in sala convegni al piano terra dell’ospedale di Sassuolo, mentre il secondo andrà in scena, sempre presso l’ospedale cittadino, mercoledi 13 novembre. "Crediamo profondamente in questo progetto – spiega Maria Cristina Tarantino, Direttore delle professioni sanitarie dell’Ospedale – non solo per le sue potenzialità, ma anche perché rispecchia a pieno il mandato del codice deontologico degli infermieri, affrontando temi di educazione sanitaria. Ringrazio infermieri ed oss che si sono impegnati, con dedizione, dando vita a un evento formativo in grado di rispondere ai dubbi che possono sorgere quando si entra a contatto con la fragilità". Gli incontri, dal taglio informativo e divulgativo, è stato pensato per rispondere ai tanti dubbi e alle richieste che arrivano in fase di dimissione delle persone fragili, quando caregiver e assistenti familiari si trovano ad affrontare il rientro tra le mura domestiche: per partecipare è necessario iscriversi scrivendo una email all’indirizzo dedicare@ospedalesassuolt.

Stefano Fogliani