A un’azienda di autogru serve un magazziniere

Il Centro Impiego di Modena per conto di una azienda di Modena impegnata nella progettazione e produzione di autogru ha ricevuto l’incarico di condurre la ricerca di un magazziniere cui affidare lo svolgimento di attività di smistamento merci in entrata e in uscita e la preparazione e controllo della documentazione di trasporto, con possibilità di essere formato nell’utilizzo di muletto, transpallet e carroponte. Al candidatoa è richiesto il conseguimento di diploma professionale-tecnico come titolo di studio, unito a doti organizzative e a precisione nello svolgimento delle mansioni. Non è invece indispensabile esperienza pregressa nella mansione. Alla persona assunta si offre un contratto di apprendistato full-time, con possibilità di utilizzo della mensa aziendale. Si raccolgono candidature fino al 08062023.