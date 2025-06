Il viaggio in aereo e ambulanza

Ha 6 anni, soffre di Epidermolisi Bollosa ed è arrivata venerdì a Modena, con tutta la famiglia, dopo un lungo viaggio cominciato il 10 giugno nella martoriata terra di Gaza, reso possibile grazie alla gestione nazionale Emergenza Gaza coordinata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e alla collaborazione di tutti gli Enti coinvolti. Al Policlinico di Modena la piccola sarà seguita dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dell’epidermolisi bollosa, malattia rara e invalidante, che ha Modena trova già da alcuni anni un riferimento di eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Il viaggio della piccola e della sua famiglia ha avuto inizio con il decollo di un aereo di Stato da Pisa che ha raccolto le due bambine. Il volo è atterrato all’aeroporto Militare di Pisa da dove è cominciato il viaggio verso l’Emilia-Romagna, grazie al trasporto organizzato dalla Croce Rossa e dal Servizio sanitario regionale in collaborazione con Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze). In particolare, per Modena è intervenuta la Centrale Operativa del 118 in collaborazione con Ali di Camilla, l’Associazione che si occupa a livello nazionale dei bambini con l’Epidermolisi Bollosa. Modena Soccorso ha impegnato 1 Ambulanza ANPAS – Croce Blu Modena, 1 Ambulanza CRI Modena, 1 Infermiere Set118 Modena (Domenico Milano), in collaborazione col Pulmino 7 posti Associazione “Ali di Camilla”.