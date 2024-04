"Abbiamo fatto la gare che avevamo in mente"

Il suo Carpi continuare a vincere e far sognare una città intera, ma mister Cristian Serpini sa bene quanto sia ancora lunga la volata verso la Lega Pro. "C’erano due strade per affrontare la gara – esordisce - far correre la palla o corrergli dietro e visto il caldo era meglio la prima. I ragazzi lo hanno fatto molto bene, abbiamo fatto anche dei gol di buona fattura che hanno messo la gara sui binari che volevamo. E’ vero che loro avevano delle defezioni, come le abbiamo avute noi, mi aspettavo una Sammaurese così, chiusa dietro e brava a ripartire sugli esterni, noi siamo riusciti a contenerli e abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. I ragazzi ogni settimana mi rendono le scelte difficili, mi dispiace non aver messo dentro Gerbino che sta crescendo tantissimo, non avevo dubbi su Viti, perché lui e Lorenzi sono affidabili entrambi. Il forfeit della Pistoiese? Noi dobbiamo pensare a fare solo il nostro, non ci siamo mai addentrati nelle polemiche quando magari la Pistoiese giocava con qualcuno con gli Juniores e non lo facciamo questa volta, pensiamo al nostro percorso, stiamo lavorando bene sul campo e non c’è altro da dire". Dopo l’assist col Mezzolara e il gol col progresso, per Davide Arrondini (nella foto il gol) una domenica da applausi, con gol e doppio assist. "Siamo stati molto bravi a indirizzarla subito – spiega l’attaccante pesarese - non è mai facile in queste gare, poi l’abbiamo gestita bene e chiusa. Il gol? Saporetti sa che mi piacciono quelle palle tagliate in area e mi sono buttato fra i due difensori anticipandoli. Della Pistoiese non ci interessa molto, dobbiamo continuare su questa strada e giocare ogni gara come quella della vita. Ora c’è il Forlì, sappiamo che i nostri tifosi faranno la differenza: anche qui era come giocare in casa". In casa romagnola parla il ds Pietro Tamai. "Nonostante lo 0-3 – spiega - usciamo a testa altissima, purtroppo eravamo decimati dalle assenze. Non c’è molto da dire, abbiamo schierato ben 9 under con tanti Juniores a cui faccio i complimenti, la Sammaurese ha fatto il massimo di quello che poteva fare per le defezioni".

d.s.