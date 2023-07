Acetaia Giusti, premiato Stefani "Ha diffuso l’eccellenza alimentare"

Claudio Stefani, ceo della storica azienda modenese Acetaia Giusti, la più antica casa produttrice di Aceto Balsamico di Modena, è stato premiato dalla Italian Language Foundation per il suo impegno nel diffondere la cultura dell’eccellenza alimentare italiana attraverso una leadership orientata alla condivisione di solidi valori, alla promozione della bellezza in tutte le sue forme e alla formazione di giovani talenti. La Italian Language Foundation, fondata nel 2008 da Margaret I. Cuomo, M.D., e Louis A. Tallarini, si dedica alla

promozione e al sostegno dell’istruzione della lingua italiana negli Stati Uniti riconoscendo l’importanza strategica dell’italiano in una varietà di ambiti culturali ed economici.

"Sono orgoglioso di guidare un team giovane, reattivo e appassionato che lavora quotidianamente per preservare e portare avanti i valori dell’azienda, in Italia e nel mondo", sono le parole di Stefani, che aggiunge: "Questo prestigioso premio è un riconoscimento all’impegno di Acetaia Giusti nel coltivare talenti che siano poi ambasciatori, nel mondo, della cultura della bellezza in tutte le sue possibili espressioni".

La Fondazione, impegnata nella promozione e nel sostegno della lingua italiana negli Stati Uniti, ha organizzato il 26 giugno un importante evento di raccolta fondi presso la prestigiosa Columbus Citizen Foundation a New York e durante questo evento, Claudio Stefani è stato onorato con la menzione di ’Outstanding Leadership Award’, in riconoscimento della sua eccellenza nel settore alimentare italo-americano.

Tale riconoscimento è stato ispirato dalla visita di Margaret Cuomo, fondatrice della Italian Language Foundation, all’Acetaia Giusti, dove ha avuto modo di apprezzare il lavoro di un team orientato all’eccellenza, meticoloso nei dettagli e impegnato a realizzare la visione di leadership condivisa da Stefani, e dal successivo incontro durante un road show di Acetaia Giusti negli Stati Uniti dove Stefani ha raccontato la sua visione imprenditoriale.