Addio a Gibertini fautore dello sviluppo

Si svolgono oggi alle 15,30 presso il Duomo cittadino di San Giorgio i funerali di Amedeo Gibertini, la cui scomparsa ha destato unanime cordoglio in città. Dove Gibertini, che avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 21 giugno, era ben conosciuto anche per la sua attività imprenditoriale: Presidente delle Terme della Salvarola, fu tra i primi a credere nelle potenzialità del termalismo e del turismo termale, che Gibertini fu in grado di assecondare e sviluppare facendo del centro termale che sorge sulle prime colline di Sassuolo, arricchito negli anni da strutture all’avanguardia, un’eccellenza riconosciuta dai più.