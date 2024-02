Addio a Lucia Maini, regina della trattoria La Busa

Si è spenta l’altra notte, all’età di 98 anni, Lucia Maini, fondatrice della Antica Trattoria "La Busa" di Spilamberto. Lucia è stata una figura storica e testimone apprezzatissima della migliore cucina tradizionale modenese. Si deve infatti a lei e al marito Fermo Guerri, detto Imo, scomparso nel 2013, l’apertura di questa tappa immancabile per tutti i buongustai, modenesi e non. Lucia si è anche occupata della conduzione, come "redzora", della stessa cucina della trattoria, dove tortellini e carrello dei bolliti non sono mai mancati. Ancora oggi, per il piacere degli amanti della tradizione, Simone Guerri, nipote di Lucia, li propone rispettando rigorosamente la ricetta originaria messa a punto dalla nonna. La sua "fedeltà" alla tradizione fu anche "certificata" durante una puntata della trasmissione televisiva Geo & geo. In quella occasione Lucia preparò un sontuoso pranzo di Natale. A ricordare la mamma è anche Luciano Guerri che, prima di affiancare in sala Simone, ha avuto una brillante carriera nel mondo dei motori, tanto che a lui è stato dedicato il libro "Una vita in ufficio tecnico", di Nunzia Manicardi, con la prefazione dell’ingegner Mauro Forghieri, con cui ha lavorato per tantissimi anni in Ferrari e non solo. Anche per questo, all’Antica Trattoria La Busa, oltre a poter osservare cimeli motoristici – caschi, parti di motori, foto storiche - non di rado è possibile incontrare piloti e meccanici del mondo delle corse di ieri.

La vicinanza ai familiari per la scomparsa di questa vera e propria istituzione per Spilamberto è stata espressa, tra gli altri, dal primo cittadino, Umberto Costantini. "La trattoria "La Busa" – ha detto il sindaco - è un punto d’orgoglio del nostro territorio. La famiglia Guerri da decenni porta onore alla tradizione gastronomica della nostra terra. Al figlio Luciano e al nipote Simone, che portano avanti questa tradizione con il loro lavoro quotidiano e serio, vanno le nostre condoglianze". I funerali avranno luogo domani alle 10 partendo dalla casa funeraria Terracielo Funeral Home, per poi arrivare alle 10,30 nella chiesa di San Vito, dove sarà celebrata la liturgia funebre. In molti saranno presenti all’ultimo saluto a una donna che ha saputo conquistare il cuore di una comunità, sempre attenta agli altri e pronta a tendere una mano al prossimo.

