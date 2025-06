Addio all’imprenditore. Silvano Rebecchi. Aveva 88 anni

Carpi piange la scomparsa di una figura storica: Silvano Rebecchi, imprenditore edile, morto ieri mattina all’età di 88 anni, circondato dall’affetto della sua famiglia. Volto molto noto nel settore delle costruzioni, Rebecchi ha realizzato nel corso della sua lunga carriera alcune delle più belle abitazioni della città. Nato a Cavezzo nel 1936, si è poi trasferito a Carpi dove alla fine degli anni Sessanta ha dato vita alla sua impresa edile, ‘Silvano Rebecchi’, poi divenuta ‘Rebecchi costruzioni’.

"Papà aveva un innato senso del bello, e dell’arte – raccontano i tre figli Paolo, Franco ed Elisa -. Oltre alla passione per le case, fino da giovane ha manifestato il talento per la pittura". Rebecchi amava fare ricerca, sperimentare, così come gli piaceva l’antiquariato. Moltissime delle costruzioni nella zona di via Caracci e di via Remesina portano la sua firma e si distinguono ancora per la ricercatezza, la cura dei dettagli, delle finiture.

Nel corso degli anni, i due figli Paolo ed Elisa sono andati a lavorare con lui, fino verso il 2010, mentre il figlio Franco, architetto, ha un suo studio di architettura. Rebecchi lascia la moglie Rina Guidetti, oltre ai tre figli e agli amati nipoti. Da questa mattina sarà possibile portargli un ultimo saluto alla Terracielo Funeral Home di via Lenin a Carpi, mentre le esequie funebri si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 in Cattedrale. Poi ci sarà la tumulazione nella tomba di famiglia a Ponte Motta di Cavezzo.

m.s.c.