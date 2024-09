Aereo biposto disperso in Appennino: era partito da Pavullo (Modena)

Modena, 18 settembre 2024 - L'ultima segnalazione dei radar lo avrebbero localizzato in zona Sassalbo, comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Momenti di apprensione per un aereo da turismo biposto partito ieri mattina da Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Il mezzo risulta disperso in Appennino.

Le ricerche sono state avviate anche nella confinante provincia di Reggio Emilia, sul Cerreto. Impegnati nelle operazioni il Soccorso Alpino, l'Aeronautica e i carabinieri. A complicare la situazione il maltempo: sul crinale è presente una fitta nebbia che non rende semplici l'intervento.