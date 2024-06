Reggio Emilia, atterraggio di fortuna in via Pinotti

Reggio Emilia, 15 giugno 2024 – Un atterraggio fuori programma, quello accaduto pochi minuti prima delle 20 nella zona sud della città. I passanti in via Pinotto Pinotti, a Reggio Emilia, si sono visti transitare accanto un Cessna 2008, un aeromobile di piccole dimensioni. Il monomotore di fabbricazione americana deve aver sbagliato l’area dell’atterraggio finendo praticamente sulla strada, che è diventata in quel momento una pista di emergenza. Forse un’avaria alla base dell’incidente. Il piccolo aereo si è fermato con la parte anteriore nel fossato accanto alla strada. Il pilota se l’è cavata con traumi di lieve entità, poi medicati in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per poter mettere in sicurezza il velivolo. Sono poi iniziate le procedure per il recupero dell’aereo. Non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia.