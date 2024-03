Ultraleggero precipita nel giardino di una casa: due morti a Treviso

Trevignano (Treviso), 23 marzo 2024 – Incidente mortale per un velivolo ultraleggero che, stamattina poco dopo le 11, è precipitato nel giardino di una casa a Trevignano.

A bordo del piccolo aereo c’erano due persone ed entrambe sono decedute nell’impatto con il suolo. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che stanno ricostruendo le cause dell’incidente.

Cosa è accaduto

Secondo le prime informazioni sull’incidente, il mezzo ultraleggero era decollato poco prima di schiantarsi a terra da una base a pochi chilometri di distanza da Trevignano. Il velivolo è preciptato per motivi ancora da chiarire nel giardino di un’abitazione in vicolo Alpini dove sono intervenuti i vigili del fuoco, Suem e carabinieri. Inutili i soccorsi per i due occupanti del piccolo aereo.