Agenzie di assicurazioni, . Allianz sbarca in città

Nei giorni scorsi è stata inaugurata ufficialmente la sede di Modena dell’Agenzia Allianz 421 srl in via Sadoleto 2.

I soci Elisabetta Ferrari e Andrea Spaggiari hanno fatto gli onori di casa. Presenti alla cerimonia gli Agenti, i Collaboratori e numerosi clienti.

Questa realtà assicurativa è sulla piazza di Reggio Emilia da ormai 40 anni, prima con la denominazione FBF, poi nel 2021 quando ha cambiato nome e nella compagine societaria è entrata come socia principale Allianz.

L’Agenzia, infatti, è una delle 25 su tutto il territorio nazionale che hanno come partner la casa madre.

Il team è formato da due agenti, due procuratori, 16 dipendenti, 21 collaboratori e 5 consulenti finanziari, e può contare su 10.843 clienti .

La struttura principale si trova a Reggio Emilia, mentre altre tre sedi secondarie si collocano a Parma, San Polo e ora, dopo l’inaugurazione dei giorni scorsi, a Modena.

"Fin dalla sua creazione – ricordano dall’Agenzia – il Gruppo è sempre stato al fianco di Allianz, rappresentando il Brand con grande orgoglio e professionalità".

Ribadito anche il primato del marchio nel settore di riferimento. "Nel 2023 Allianz si riconferma, per il quinto anno consecutivo, il brand assicurativo di maggior valore al mondo secondo la classifica Best Global Brands. In Italia attualmente sono più di 2000 le agenzie aperte".